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Mercedes-AMG E53 купе 2021 года - Тест-Драйв, Обзор и Цена

Mercedes-AMG E53 купе 2021 года - Тест-Драйв, Обзор и Цена

Рассмотрим новый Mercedes-AMG E53 2021 года, достаточно горячий, роскошный автомобиль с мощной системой кондиционирования и вентилируемыми кожаными сиденьями, но при этом достаточно приятный, чтобы приподнять люк и позволить сосновому аромату горного воздуха наполнить легкие.

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