Mercedes-AMG E53 купе 2021 года - Тест-Драйв, Обзор и Цена

Рассмотрим новый Mercedes-AMG E53 2021 года, достаточно горячий, роскошный автомобиль с мощной системой кондиционирования и вентилируемыми кожаными сиденьями, но при этом достаточно приятный, чтобы приподнять люк и позволить сосновому аромату горного воздуха наполнить легкие.