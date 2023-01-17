The Moscow Post

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Кому он не Бородако

Кому он не Бородако

По данным информатора, Бородако, с целью получить под застройку несколько московских участков, якобы организовал схему по снабжению откатами местных чиновников, среди которых называются фамилии мэра Москвы Сергея Собянина, его советника и главу стройкорпорации "Баркли" Леонида Казинца, председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Княжевская Юлиана Владимировна, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв и депутат Госдумы Владимир Ресин, что одно время исполнял обязанности мэра Москвы.

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