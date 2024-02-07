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Закон, порядок, государство

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Мотострелки ВВО в Забайкалье совершенствуют боевую выучку в стрельбе из автоматов АК-12

Мотострелки ВВО в Забайкалье совершенствуют боевую выучку в стрельбе из автоматов АК-12

В ходе выполнения боевых стрельб личный состав выполняет задачи по поражению различных типов мишеней, как неподвижных, так и движущихся на расстоянии до 600 метров.

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