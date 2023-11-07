Срочная помощь нашему десанту и разведке, сдерживающим врага у Работино и Вербового, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы 247 полка и разведки ЮВО благодарят наших читателей за помощь: за шлемы, отдельно за набор инструментов и генератор Артёма из Королева, за домкрат, наборы инструментов для ремонта дронов и зарядное устройство мальчика Эрика из США, за компрессор и спальник фонд «Русская тройка», за наборы автоинструментов помощника Технофронта «РусВесны», за глушилку и ключ для фпв-дронов Гаспара.