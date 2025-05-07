В Твери за 51 факт мошенничества в сфере автострахования под стражу заключены лидеры организованного сообщества

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении четверых организаторов сообщества, систематически промышлявших мошенничествами в сфере автострахования.
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