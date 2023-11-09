Зарок на Параскеву: народные приметы и праздники 10 ноября 2023 года Анна ФедороваХристианки в этот восхитительный осенний день отказывались от традиционных ремесленных занятий, предпочитая взять в руки нитки, льняную пряжу и овечью шерсть, а затем бросали их в колодец.