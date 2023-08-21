Лолита шокировала публику, надев на голову интимную часть женского туалета

Лолита Милявская известна своим эпатажным поведением. На очередное большое музыкальное мероприятие она пришла в неожиданном образе: пиджак с мужского плеча и… отсутствие юбки или брюк, снизу можно было лицезреть только ее ноги в колготках в сеточку.