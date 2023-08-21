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Лолита шокировала публику, надев на голову интимную часть женского туалета

Лолита шокировала публику, надев на голову интимную часть женского туалета

Лолита Милявская известна своим эпатажным поведением. На очередное большое музыкальное мероприятие она пришла в неожиданном образе: пиджак с мужского плеча и… отсутствие юбки или брюк, снизу можно было лицезреть только ее ноги в колготках в сеточку.

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