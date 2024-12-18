«Годы золотые»: в своё время у каждого был свой СССР…

В разное время СССР был разным: 50-е годы были не похожи на 60-е, 70-е разительно отличались от 80-х, ну и понятно, что каждый жил не только в своё «общественное время», но ещё и обретался в своём, собственно, частном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии