Что делать, если вы обнаружили, что ваши проездные документы исписаны или порваны

Поврежденные документы станут препятствием для вашей поездки, поскольку они недействительны. Недействительными считаются документы, по которым невозможно установить владельца, которые были незаконно изменены, в которых отсутствуют какие-либо законодательно регулируемые данные или которые не соответствуют действительности, срок действия которых истек или которые не соответствуют правовому статус .