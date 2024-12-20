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Царьград

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Вместо тысячи слов: В 10:57 Минобороны России сообщило – СБУ будут обнулять

Вместо тысячи слов: В 10:57 Минобороны России сообщило – СБУ будут обнулять

Министерство обороны России в 10:57 опубликовало официальное заявление об утренних ударах по Киеву. Вместо тысячи слов и увещеваний говорят теперь высокоточные ракеты большой дальности – СБУ будут обнулять.

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