Понять агрессивное ли животное можно по языку тела. В связи с участившимися сообщениями о нападении собак на жителей Свердловской области, «АиФ-Урал» подготовил памятку о безопасном поведении вблизи агрессивного животного.
Не ори и знай болевые точки! Что делать при встрече с агрессивной собакой?
Комментарии
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Владимир Аверков
почему штраф?...её собака-её ответственность...лет 5 зоны плюс возмещение всех затрат на лечение....и пожизненный запрет на владение собаками...
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11 час.
Алекс Сэм
В армии учили- прямой стопой в нос, а потом коленками на хребет, то есть от удара в нос собака теряет ориентацию ,прыгаешь и весом всего тела ломаешь ей хребет и рёбра. Служил в конвое.
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8 час.
Владимир Гусев
Это все очень правильно, но против одной собаки. Со стаей все гораздо сложнее. Упасть на колени - значит стать уязвимым для других собак. Чем дальше горло от собак, тем лучше, а со второго этажа вообще можно им только факи показывать, да похохатывать. Я держу в голове варианты удара собаки хребтом об какое нибудь заграждение или угол, но пока воспользоваться не приходилось.
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1 час.
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