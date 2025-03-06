Не ори и знай болевые точки! Что делать при встрече с агрессивной собакой?

В армии учили- прямой стопой в нос, а потом коленками на хребет, то есть от удара в нос собака теряет ориентацию ,прыгаешь и весом всего тела ломаешь ей хребет и рёбра. Служил в конвое.

Владимир Гусев

Это все очень правильно, но против одной собаки. Со стаей все гораздо сложнее. Упасть на колени - значит стать уязвимым для других собак. Чем дальше горло от собак, тем лучше, а со второго этажа вообще можно им только факи показывать, да похохатывать. Я держу в голове варианты удара собаки хребтом об какое нибудь заграждение или угол, но пока воспользоваться не приходилось.