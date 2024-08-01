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Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вылилось в конфликт

Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вылилось в конфликт

В Ростове-на-Дону набирает обороты скандал вокруг нового автовокзала. Он был открыт на месте бывшего аэропорта на окраине города, и теперь пассажиры жалуются, что время в пути по привычным маршрутам значительно увеличилось, а остановки стали менее удобными.

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