Открытие нового автовокзала в Ростове-на-Дону вылилось в конфликт

В Ростове-на-Дону набирает обороты скандал вокруг нового автовокзала. Он был открыт на месте бывшего аэропорта на окраине города, и теперь пассажиры жалуются, что время в пути по привычным маршрутам значительно увеличилось, а остановки стали менее удобными.