Стояногло: «Проблемы исходят не из Румынии или Москвы. Проблемы здесь, внутри нашего общества»

Александр Стояногло, кандидат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) на пост президента Республики Молдова, во время предвыборной встречи заявил, что недавно он обнаружил, что Стратегия национальной безопасности содержит следующую формулу: «Российская Федерация является главной угрозой для Республики Молдова».