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Происшествия

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Офицеры СК России приняли участие в мероприятии, посвященном юбилею Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

Офицеры СК России приняли участие в мероприятии, посвященном юбилею Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялось торжественное мероприятие, посвященное 160-летию со дня основания легендарного учебного заведения.

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