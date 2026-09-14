Почечная недостаточность у мужчины связана с длительным приёмом протеина

Мужчина столкнулся с отказом почки, причиной которого стал многолетний приём протеиновых добавок. Об этом случае сообщили специалисты Института Склифосовского, подчеркнув необходимость внимательного отношения к длительному использованию спортивного питания.
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