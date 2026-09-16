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Русская весна

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Лидер партии «Вставай, Франция!» раскритиковал идею «ядерного зонтика» Макрона

Лидер партии «Вставай, Франция!» раскритиковал идею «ядерного зонтика» Макрона

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян раскритиковал Эммануэля Макрона за решение присоединить Финляндию к инициативе ядерного сдерживания в Европе.

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