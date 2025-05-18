Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ не выдерживают накатов российской армии и бегут с позиций в ДНР

Украинские военные оставили несколько позиций под Новомихайловкой в ДНР после мощных атак российской армии, что свидетельствует о снижении их морального духа, рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Старый».

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