ВСУ не выдерживают накатов российской армии и бегут с позиций в ДНР

Украинские военные оставили несколько позиций под Новомихайловкой в ДНР после мощных атак российской армии, что свидетельствует о снижении их морального духа, рассказал военнослужащий ВС России с позывным «Старый».
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