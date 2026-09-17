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19-летний барнаулец попал на операционный стол из-за опасной патологии после курения

19-летний барнаулец попал на операционный стол из-за опасной патологии после курения

19-летний барнаулец попал в больницу с патологией, возникшей из-за курения. Ему поставили диагноз "буллы легких" и провели операцию, сообщили в группе БСМП №2 в соцсети "ВКонтакте".

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