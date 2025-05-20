Поймать «пакемона» и приятно и полезно..

Однажды я отправился на интересную рыбалку, о которой всегда рассказываю своим друзьям-рыболовам. У всех, кто с интересом слушает мои приключения, реакция примерно одинаковая: «Эх, если бы у нас было такое шоу!» Это было в 2008 году, и это была моя первая поездка в Соединенные Штаты.
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