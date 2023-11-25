В Курганской области сотрудники полиции в канун праздника «День матери» посетили родильный дом

24 ноября сотрудники полиции совместно с представителями общественной организации «Союз женщин России» и артистами культурно-спортивного центра «Черемушки» посетили родильный дом № 2 города Кургана провели для будущих мам и персонала больницы праздничный концерт.
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