Тело лежало в гараже: новый поворот в деле пропавшей год назад миссис Бурятия-2024

Сэгэг Буинову нашли вместе с телом её друга Стаса Норбоева. Они пропали в апреле прошлого года.В Улан-Удэ в гараже предположительно были обнаружены тела финалистки конкурса "Миссис Бурятия-2024" Сэсэг Буиновой и ее знакомого Стаса Норбоева, которые пропали без вести более года назад.