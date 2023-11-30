Поздно! (Диана Панченко) Поздно… Интересно наблюдать как меняются настроения людей, с которыми я общаюсь в Украине.
США через своего ходока предложили мир. В Кремле состоялась тайная встреча Путина и Явлинского.
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Плохо что РФ пока асе/таки не знает, какзавершить СВО Военный аспект ясен - перемолоть живую силу У. А вот политически суперважно, например, оставить У сухопутной (т е без моря) Но для этого надо взять Одессу и т п Также важно решить - Херсон и другие наши новые и будущие приморские земли должны быть в границах до 1999 г или как??? Бумажный вариант У (не в ЕС, не в НАТО, без нацизма и т п ) легко зафиксировать, но трудно контролировать нам и исполнять У - ей наверняка придётся отдавать деньги, которые давали ЕС и США - а невозможность возврата денег У всем, кто их давал - это автоматом исполнение всех «пожеланий» дававших им денег Пробить это все очень трудная задача для РФ
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10 час.
степан дунов
Надеюсь что ВВП понимает : верить профессиональным лжецам это себя не уважать как в недостране УА и тем более коллективному западу во главе с пиндосами. Продадут, предадут , оптом и в розницу.
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9 час.
sozopolpiter воробьев
козе понятно, что динама голимая. кому верить? хохлам? пиндосам? гейжопейцам? во всем надинамят, до ангстрема, а то и мельче. надо дорасхерачить хохложопию, назидательно расхерачить, объясняя, что всё это за предательство, гнусность и ослиное упрямство в своей гнусности. не поймут и не согласятся - добавить расхерачивания. а кого жалеть? мамочек тамошних? а чем наши мамки хуже, перед кем и в чём провинились? не мы воспитали хохлодебильноскачущее стадо кастрюлеголовых морекопателей, желающих кружевных штанов да всего на халяву лишь за то, что море вырыли. нехай сами внутри себя и восстанавливают то, что им останется. слишком уж забронзовели в своём надуманном величии морекопатели. тем из них, кто за нас - помогать можно, но не без оглядки и контроля. некому там верить. а гришке гундосому - по заду пинка и не пускать назад боле. заигрались мы в леопольдизм... по мне - так.
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9 час.
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