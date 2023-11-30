США через своего ходока предложили мир. В Кремле состоялась тайная встреча Путина и Явлинского.

Плохо что РФ пока асе/таки не знает, какзавершить СВО Военный аспект ясен - перемолоть живую силу У. А вот политически суперважно, например, оставить У сухопутной (т е без моря) Но для этого надо взять Одессу и т п Также важно решить - Херсон и другие наши новые и будущие приморские земли должны быть в границах до 1999 г или как??? Бумажный вариант У (не в ЕС, не в НАТО, без нацизма и т п ) легко зафиксировать, но трудно контролировать нам и исполнять У - ей наверняка придётся отдавать деньги, которые давали ЕС и США - а невозможность возврата денег У всем, кто их давал - это автоматом исполнение всех «пожеланий» дававших им денег Пробить это все очень трудная задача для РФ

sozopolpiter воробьев

козе понятно, что динама голимая. кому верить? хохлам? пиндосам? гейжопейцам? во всем надинамят, до ангстрема, а то и мельче. надо дорасхерачить хохложопию, назидательно расхерачить, объясняя, что всё это за предательство, гнусность и ослиное упрямство в своей гнусности. не поймут и не согласятся - добавить расхерачивания. а кого жалеть? мамочек тамошних? а чем наши мамки хуже, перед кем и в чём провинились? не мы воспитали хохлодебильноскачущее стадо кастрюлеголовых морекопателей, желающих кружевных штанов да всего на халяву лишь за то, что море вырыли. нехай сами внутри себя и восстанавливают то, что им останется. слишком уж забронзовели в своём надуманном величии морекопатели. тем из них, кто за нас - помогать можно, но не без оглядки и контроля. некому там верить. а гришке гундосому - по заду пинка и не пускать назад боле. заигрались мы в леопольдизм... по мне - так.