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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Возврат денег по бронированиям в Крыму и другая помощь турбизнесу: Сергей Ганзий рассказал о мерах поддержки

Возврат денег по бронированиям в Крыму и другая помощь турбизнесу: Сергей Ганзий рассказал о мерах поддержки

Какие меры поддержки разрабатываются для турбизнеса Крыма, работающего в режиме ЧС, как помочь отельерам выполнить обязательства перед туристами и сохранить коллективы, рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

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