Возврат денег по бронированиям в Крыму и другая помощь турбизнесу: Сергей Ганзий рассказал о мерах поддержки

Какие меры поддержки разрабатываются для турбизнеса Крыма, работающего в режиме ЧС, как помочь отельерам выполнить обязательства перед туристами и сохранить коллективы, рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
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