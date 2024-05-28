«Ведомости» узнали о планах Альфа-банка создать собственный пенсионный фонд

Альфа-банк может запустить собственный негосударственный пенсионный фонд, узнали «Ведомости». По словам источников, банк намерен создать фонд с нуля, а не через покупку готового, юридическое лицо могут открыть до конца года.
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