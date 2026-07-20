БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Шушинский медиафорум: Ильхам Алиев вновь подтвердил безоговорочную поддержку Украины

Шушинский медиафорум: Ильхам Алиев вновь подтвердил безоговорочную поддержку Украины

А также рассказал о критериях «средней державы» и высказался по ряду актуальных вопросов Благодаря энергетическим ресурсам и транзитному потенциалу современный Азербайджан демонстрирует широту манёвра в диалоге с ближними и дальними соседями, зачастую жёстко противостоящими друг другу.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
Пока носатый не получит от России &quot;затрещину&quot;...так и будет наглеть! Отправь ему Азеров (без Рос.паспортов) и он захлебнётся! Но, кто это сделает? Вот в чём вопрос...
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