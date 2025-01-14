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43-летний Дима Билан прошелся топлес перед камерой

43-летний Дима Билан прошелся топлес перед камерой

Российский певец Дима Билан прошелся топлес перед камерой. Соответствующее видео появилось в сторис его Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 3,8 миллиона подписчиков.

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