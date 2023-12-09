Politiki.net Слышали как сенатор от республики Тыва Людмила Нарусова обнадежила граждан Российской Федерации тем, что пообещала "дать дорогу молодым".
Сенаторы бывают разными, бывают и такие: сама "тувинка", дочь еврейка
Комментарии
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Искандер
Слава, понятие «сенатор Российской Федерации» было введено в Конституцию Российской Федерации поправками, принятыми на голосовании 1 июля 2020 года.
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11 час.
И
Искандер
С благополучным существованием в РФ двух наглых жидовок приходится мириться, как с существованием глистов в мире млекопитающих. Но ведь на ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ Собчачка набрала 1, 68%! Вдумайтесь, 1 238 031 идиот проголосовал за эту прошмандовку! НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА!
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11 час.
Михаил Воскресенский
Не приведи Господь !
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11 час.
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