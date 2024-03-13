В России успешно испытали новую систему РЭБ для борьбы с FPV-дронами

Российские бойцы испытали новую систему РЭБ для борьбы с вражескими беспилотниками. Система радиоэлектронной борьбы имеет небольшой вес и обладает высокой мобильностью – ее может переносить один военнослужащий.
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