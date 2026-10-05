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Царьград

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Шестёркин поставил исторический рекорд НХЛ дебютным голом

Шестёркин поставил исторический рекорд НХЛ дебютным голом

Игорь Шестёркин, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс», стал первой звездой недели в НХЛ, забив исторический гол в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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