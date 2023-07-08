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  • Владимир Алтайцев
    вы правы  на 100%. В Москве крутится  70-80% всех денег России, она пухнет от избытка  денег, в то время, как  другие...Решение принято. ...
  • Юрий Во
    Чушь. Что-то подобное могут позволить себе только отдельные регионы, типа Москвы, Питера, Екатеринбурга ... Где денег...Решение принято. ...
  • Владимир Алтайцев
    как надоели такие  лжецы-писаки.какие  21 тысяча  рублей? кто их в глаза видел?Решение принято. ...

Решение принято. Пенсионеров от 59 до 83 лет обрадовали новой льготой уже с 10 июля

Решение принято. Пенсионеров от 59 до 83 лет обрадовали новой льготой уже с 10 июля

Пенсионерам России рассказали о новом приятном сюрпризе. Важно, чтобы пожилой гражданин достиг возраста 59 лет, тогда он сможет принять участие в новой программе, причем соответствующий указ уже подписали власти на уровне регионов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
как надоели такие  лжецы-писаки.какие  21 тысяча  рублей? кто их в глаза видел?
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3 час.
ЮВ
Юрий Во
Чушь. Что-то подобное могут позволить себе только отдельные регионы, типа Москвы, Питера, Екатеринбурга ... Где денег навалом и &quot;пристроить&quot; эти деньги в обход Кремля, мимо федерального бюджета,  других возможностей не имеется... Впрочем, в Москве это практикуется очень давно. Там пенсионеры - это отдельный класс в сравнении с пенсионерами из регионов. Бешеные деньги Собянин уже не знает как &quot;пристроить&quot;. Например, начал реновацию, когда в регионах полно ветхого жилья - но деньги надо &quot;оставить&quot; в Москве, поэтому даже вполне нормальное жилье сносят и строят новое. Это и налоги, которые теперь остаются в Москве, это авторитет Собянина у электората в Москве, который &quot;болеет за москвичей&quot;, это реклама Собянина перед Путиным, как ответственного и эффективного хозяина города.  Все хорошо, только для отдельных территорий.
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2 час.
Владимир Алтайцев
вы правы  на 100%. В Москве крутится  70-80% всех денег России, она пухнет от избытка  денег, в то время, как  другие регионы  еле-еле стягивают концы с концами.
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2 час.

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