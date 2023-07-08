Решение принято. Пенсионеров от 59 до 83 лет обрадовали новой льготой уже с 10 июля

ЮВ

Юрий Во

Чушь. Что-то подобное могут позволить себе только отдельные регионы, типа Москвы, Питера, Екатеринбурга ... Где денег навалом и "пристроить" эти деньги в обход Кремля, мимо федерального бюджета, других возможностей не имеется... Впрочем, в Москве это практикуется очень давно. Там пенсионеры - это отдельный класс в сравнении с пенсионерами из регионов. Бешеные деньги Собянин уже не знает как "пристроить". Например, начал реновацию, когда в регионах полно ветхого жилья - но деньги надо "оставить" в Москве, поэтому даже вполне нормальное жилье сносят и строят новое. Это и налоги, которые теперь остаются в Москве, это авторитет Собянина у электората в Москве, который "болеет за москвичей", это реклама Собянина перед Путиным, как ответственного и эффективного хозяина города. Все хорошо, только для отдельных территорий.