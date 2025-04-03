23-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась без штанов для своего книжного клуба

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,9 миллиона подписчиков.