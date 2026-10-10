Сколько стоит подготовить машину к зиме в 2026 году

Средняя стоимость стандартного набора товаров и услуг для подготовки легкового автомобиля к зиме в сентябре 2026 года достигла 41 164 рублей — это на 6% больше, чем годом ранее.
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