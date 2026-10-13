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Мы соседи по планете

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«Черные запорожцы» — украинские казаки, которые не брали пленных

«Черные запорожцы» — украинские казаки, которые не брали пленных

«Черные запорожцы» были самыми грозными бойцами Гражданской войны на территории Украины. Запомнились они не только военными подвигами, но и внешним видом.

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