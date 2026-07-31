Новый представитель региона в СФ, резкий рост нарушений ПДД, 15 млрд рублей дивидендов от "Русагро" и новая технология хранения продуктов: что писали про область федеральные и межрегиональные СМИ

Заместитель командира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майор Иван Болдырев, удостоенный в 2022 году звания Героя России, скорее всего, сменит бывшего губернатора Тамбовской области Александра Никитина в Совете Федерации (СФ).
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