Депутат Милонов: учебные планы нужно адаптировать для учебы молодых матерей

В Госдуме обсуждают возможность введения запрета на отчисление из вузов молодых матерей. Однако важнее адаптировать для них учебные планы, которые позволили бы им совмещать учебу с заботой о детях, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
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