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Председатель СК России дал поручение провести процессуальную проверку в связи с обращением жителей Санкт-Петербурга о необходимости сохранения исторического здания

Председатель СК России дал поручение провести процессуальную проверку в связи с обращением жителей Санкт-Петербурга о необходимости сохранения исторического здания

В СМИ опубликовано обращение активистов в адрес СК России с просьбой помочь в решении вопроса о признании исторического здания «Дача Садалиса» в поселке Песочном объектом культурного наследия, что поможет уберечь его от возможного разрушения.

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