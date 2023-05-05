Председатель СК России дал поручение провести процессуальную проверку в связи с обращением жителей Санкт-Петербурга о необходимости сохранения исторического здания

В СМИ опубликовано обращение активистов в адрес СК России с просьбой помочь в решении вопроса о признании исторического здания «Дача Садалиса» в поселке Песочном объектом культурного наследия, что поможет уберечь его от возможного разрушения.
В СМИ опубликовано обращение активистов в адрес СК России с просьбой помочь в решении вопроса о признании исторического здания «Дача Садалиса» в поселке Песочном объектом культурного наследия, что поможет уберечь его от возможного разрушения.
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