Летевшие в Тюмень самолеты перенаправили в Екатеринбург из-за снегопада

Авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Сургута, летевшие в Тюмень, перенаправлены на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге из-за ветра и обильного снегопада, сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино в Тюмени.