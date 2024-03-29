Летевшие в Тюмень самолеты перенаправили в Екатеринбург из-за снегопада

Авиарейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Сургута, летевшие в Тюмень, перенаправлены на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге из-за ветра и обильного снегопада, сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино в Тюмени.
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