Губернатор Севастополя заявил об усилении в городе ограничительных мер

Только по сертификату о вакцинации или по справке о наличии антител или об отрицательном ПЦР-тесте, действительной 7 дней, возможно будет посещение общественных мест в Севастополе с 15 октября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев 11 октября на заседании оперативного штаба города федерального значения по борьбе с коронавирусом.
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