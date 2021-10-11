Губернатор Севастополя заявил об усилении в городе ограничительных мер

Только по сертификату о вакцинации или по справке о наличии антител или об отрицательном ПЦР-тесте, действительной 7 дней, возможно будет посещение общественных мест в Севастополе с 15 октября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев 11 октября на заседании оперативного штаба города федерального значения по борьбе с коронавирусом.