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Василевский потерпел 17-е поражение в сезоне, отбив 37 бросков «Флориды» из 40

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 бросков из 40 в матче с «Флоридой» (1:4). Четвертый гол «пантеры» забили в пустые ворота.

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