Арсенал и миллионы: что нашли при обысках у экс-мэра Петрозаводска

Два старинных ятагана, доллары и еще много всего обнаружили в Владимира Любарского Во время обысков в московской квартире бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского нашли целый арсенал и коллекцию ценных вещей.
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