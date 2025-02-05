Состоятельные россияне перестали гасить ипотеку

Доля российских семей с ипотекой, не сумевших внести ежемесячный платеж, в третьем квартале 2024 года выросла до максимума со второго квартала 2023 года – это произошло за счет непогашения ипотеки самыми состоятельными заемщиками, пишет РИА Новости на основе данных Росстата.