“President Donald Trump attacked Philadelphia 76ers forward LeBron James on Thursday over a video appearing to show the NBA star stretching during the national anthem ahead of his Sixers debut against the New York Knicks on Tuesday,” ABC News reports.
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