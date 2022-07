Ремейк The Last of Us ушёл на золото, создатели российской экшен-RPG «Смута» меняют название студии и обещают скорые подробности, стартовал набор на закрытое бета-тестирование Marauders, HBO готовит документальный фильм про VRChat, ретрошутер про полицию моды Fashion Police Squad получил дату релиза, Bandai Namco подверглась хакерской атаке, звёздные разработчики снялись в фанатском видео о Dragon Ball Z, .