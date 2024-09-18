Создание российского аналога Starlink обойдется в 445 млрд рублей

На создание спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного интернета по всей стране компании «Бюро 1440» может потребоваться 445 млрд руб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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