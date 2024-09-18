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Создание российского аналога Starlink обойдется в 445 млрд рублей

Создание российского аналога Starlink обойдется в 445 млрд рублей

На создание спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного интернета по всей стране компании «Бюро 1440» может потребоваться 445 млрд руб.

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