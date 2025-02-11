Подробности обновления 25.2 для игры “Мир Кораблей” в новом видео от разработ...

Подробности обновления 25.2 для игры “Мир Кораблей” в новом видео от разработчиковВозвращение эпохи Троецарствия, долгожданные праздники и новая механика “Мастерство” — все это ждет поклонников игры “Мир Кораблей” в обновлении 25.