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Карун Чандок: «Идеальная роль для Феттеля – возглавить программу «Ред Булл»

Карун Чандок считает, что Себастьян Феттель может заменить Гельмута Марко. Четырехкратный чемпион мира завершил карьеру по окончании сезона-2022 и, по мнению Чандока, способен взять на себя руководство юниорами «Ред Булл».

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