Хуцпа: США обвиняют социальные сети в "масштабной слежке"

Reconquistador Сан–Франциско (AFP) - Многолетний анализ, проведенный Федеральной торговой комиссией США (FTC), выявил, что компании-владельцы социальных сетей занимались "масштабной слежкой", чтобы зарабатывать деньги на личной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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