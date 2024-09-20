Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Air
    Иначе англожиды отравят, или найдут другой изощренный еврейский способ устранения этого жида эрдогана, прикидывающего...Турция, как хазан...
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    Правильно Модест! Давно пора свернуть шею этому жидовскому ставленнику! Почему то турецкий народ помалкивает, наверно...Турция, как хазан...
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Хуцпа: США обвиняют социальные сети в "масштабной слежке"

Хуцпа: США обвиняют социальные сети в "масштабной слежке"

Reconquistador   Сан–Франциско (AFP) - Многолетний анализ, проведенный Федеральной торговой комиссией США (FTC), выявил, что компании-​владельцы социальных сетей занимались "масштабной слежкой", чтобы зарабатывать деньги на личной информации.

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