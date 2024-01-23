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Путин своим указом установил статус многодетной семьи

Путин своим указом установил статус многодетной семьи

Многодетной считается семья с тремя и более детьми.фото: freepik.com/asphotofamily--> Президент Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», который устанавливает статус многодетной семьи из трёх и более детей.

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