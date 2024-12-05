Израиль передал ХАМАС обновленный проект соглашения

Израиль передал палестинскому движению ХАМАС обновленный проект соглашения. Он предусматривает освобождение части израильских заложников, а также прекращение огня в Газе, пишет портал Axios со ссылкой на двух чиновников.
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