Иван Любушкин - настоящий герой Великой Отечественной

Иван Любушкин с раннего детства мечтал показать себя в реальном, а не игровом бою. Когда началась Вторая мировая война, такая возможность представилась молодому танкисту: он не только отправился на передовую, но и вступил в неравный поединок с несколькими немецкими танками.
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