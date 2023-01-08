Иван Любушкин - настоящий герой Великой Отечественной

﻿﻿Иван Любушкин с раннего детства мечтал показать себя в реальном, а не игровом бою. Когда началась Вторая мировая война, такая возможность представилась молодому танкисту: он не только отправился на передовую, но и вступил в неравный поединок с несколькими немецкими танками.